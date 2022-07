(Di giovedì 7 luglio 2022) L’ex attaccante della Juventus Fabrizio, al termine della serata dedicata al premio “Fair Play-Menarini”, ha parlato die del lavoro del CT Roberto. “Credo che Robertosia laper. Ci vuole pazienza, bisogna ricostruire con ie dare loro la possibilità di crescere durante la stagione.e il suo staff stannodi creare un gruppo e soprattutto di far crescere questiper ridare un senso al nostro campionato.” Semprepoi aggiunge: “Credo che per poter riuscire a ricostruire unabisogna cercare di dare credibilità al nostro campionato”. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Nazionale, #Ravanelli: “Mancini la persona giusta per ripartire, sta cercando di valorizzare i giovani” -

SPORTFACE.IT

...particolare proprio nel quarantesimo anniversario del trionfo in Spagna delladi Enzo Bearzot trascinata proprio da Pablito, capocannoniere di quel mondiale con 6 reti.ha segnato ...Un sentito ringraziamento va a Menarini, azienda fiorentina di assoluta eccellenzae ...FEDERICA PELLEGRINI - Categoria "Modello per i giovani" Premio Speciale Paolo Rossi FABRIZIO-... Nazionale, Ravanelli: "Mancini la persona giusta per ripartire, sta cercando di valorizzare i giovani" Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L’allenatore argentino racconterà una carriera straordinaria. All’ex attaccante il premio speciale Paolo Rossi nell’anniversario del Mundial ...