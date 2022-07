Milan, ufficiale: Lorenzo Colombo ceduto in prestito al Lecce (Di giovedì 7 luglio 2022) In casa Milan è stata la giornata della presentazione del nuovo acquisto Divock Origi, ma per un attaccante che entra ce n’è un altro che esce. La società rossonera, infatti, attraverso il proprio sito, ha ufficializzato la cessione in prestito al Lecce del giovane Lorenzo Colombo: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contropzione, le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colombo all’US Lecce. Il Club augura a Lorenzo il meglio per la Stagione Sportiva”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) In casaè stata la giornata della presentazione del nuovo acquisto Divock Origi, ma per un attaccante che entra ce n’è un altro che esce. La società rossonera, infatti, attraverso il proprio sito, ha ufficializzato la cessione inaldel giovane: “ACcomunica di avera titolo temporaneo, con diritto di opzione e contropzione, le prestazioni sportive del calciatoreall’US. Il Club augura ail meglio per la Stagione Sportiva”. SportFace.

