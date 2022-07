Marmolada, la moglie di una delle vittime: «Ti amerò per sempre». Erano insieme, lei è sopravvissuta (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono solo quattro, per adesso, le vittime ufficialmente riconosciute del disastro della Marmolada. Tra loro Tommaso Carollo, manager di 48 anni di Zanè: sopravvissuta invece la moglie Alessandra De Camilli, 51 anni, che è scampata alla tragedia. E sul suo profilo Facebook ha dedicato un commovente pensiero al marito: una foto insieme, un tenero bacio, e la frase «Ti amo Tommaso. sempre e per sempre». Alessandra, 51enne di Schio (Veneto) dopo essere sopravvissuta alla strage è ora ricoverata in ospedale a Trento. «Grazie di tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi state mandando, risponderò. A tutti appena riuscirò ad usare il telefono. Sto malissimo ma sono viva. Grazie di essermi vicini», ha aggiunto la donna in un post ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono solo quattro, per adesso, leufficialmente riconosciute del disastro della. Tra loro Tommaso Carollo, manager di 48 anni di Zanè:invece laAlessandra De Camilli, 51 anni, che è scampata alla tragedia. E sul suo profilo Facebook ha dedicato un commovente pensiero al marito: una foto, un tenero bacio, e la frase «Ti amo Tommaso.e per». Alessandra, 51enne di Schio (Veneto) dopo esserealla strage è ora ricoverata in ospedale a Trento. «Grazie di tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi state mandando, risponderò. A tutti appena riuscirò ad usare il telefono. Sto malissimo ma sono viva. Grazie di essermi vicini», ha aggiunto la donna in un post ...

