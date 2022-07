Mariupol | morti 8 civili che sminavano alcuni edifici | impiegati dai russi Rilasciata dai turchi la nave russa col grano ucraino

Pubblicità

13.26 Civili ucraini sminano,8I russi starebbero costringendo i civili a sminare la città ucraina diin loro possesso. E otto civili sono saltati in aria a causa dell'esplosione di una mina, mentre ...... "Perché l'Occidente deve evitare una guerra contro Russia e Cina" Punti chiave 13:08: "Civili ucraini costretti a sminare, ottoMARIUPOL – Otto civili ucraini impiegati dalle unità russe per sgomberare le macerie di un impianto metallurgico bombardato a Mariupol sono saltati per aria a causa dell’esplosione di una mina. “Gli ...Lo annuncia il consigliere del sindaco in esilio Petro Andriushchenko sul Kiyv Independent. Nave russa con il grano lascia la Turchia, Kiev convoca l'ambasciatore turco (ANSA) ...