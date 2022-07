LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Simone Spediacci d’argento nei 200 misti! Sara Curtis di bronzo nei 50 sl (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca della seconda giornata di gare 16.41: La francese Delmas vince la seconda batteria davanti alla britannica in 2’27?52, terza l’estone Jefimova in 2’28?44 16.39: Ai 100 Robinson, Delmas, Bayeva 16.37: Queste le protagoniste della seconda semifinale: Gerdej (Slo), Jandikova (Cze), Jefimova (Est), Delmas (Fra), Robinson (Gbr), Isayeva (Ukr), Vass (Rou), Barna Bianka (Hun) 16.35: Dominio assoluto della turca Coskun che vince in 2’27?56, secondo posto per Carrasco Cadens in 2’29?75, terzo per la serba Bukvic in 2’31?03, sesta Principi in 2’32?23 16.34: Ai 100 Coskun, Carrasco, Delcommune 16.32: Al via la prima semifinale dei 200 rana donne con l’azzurra Principi. Al via: Principi (Ita), Bukvic (Srb), Delcommune (Bel), Coskun (Tur), Carrasco Cadens (Esp), Koch (Ger), Bianchi (Gbr), Blasius (Ger) 16.31: ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca della seconda giornata di gare 16.41: La francese Delmas vince la seconda batteria davanti alla britannica in 2’27?52, terza l’estone Jefimova in 2’28?44 16.39: Ai 100 Robinson, Delmas, Bayeva 16.37: Queste le protagoniste della seconda semifinale: Gerdej (Slo), Jandikova (Cze), Jefimova (Est), Delmas (Fra), Robinson (Gbr), Isayeva (Ukr), Vass (Rou), Barna Bianka (Hun) 16.35: Dominio assoluto della turca Coskun che vince in 2’27?56, secondo posto per Carrasco Cadens in 2’29?75, terzo per la serba Bukvic in 2’31?03, sesta Principi in 2’32?23 16.34: Ai 100 Coskun, Carrasco, Delcommune 16.32: Al via la prima semifinale dei 200 rana donne con l’azzurra Principi. Al via: Principi (Ita), Bukvic (Srb), Delcommune (Bel), Coskun (Tur), Carrasco Cadens (Esp), Koch (Ger), Bianchi (Gbr), Blasius (Ger) 16.31: ...

