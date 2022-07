L’autogol dei tassisti contro Selvaggia Lucarelli: un coro indegno che penalizza tutta la protesta (video) (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono un terribile autogol gli insulti intonati dai tassisti a Napoli contro Selvaggia Lucarelli, rea di aver scritto un articolo nel quale criticava la protesta e demoliva le ragioni di uno sciopero che, a suo avviso, avrebbe lo scopo di «tutelare solo il privato», mentre la categoria «si spaccia per servizio pubblico». In un video di oltre 20 secondi li si sente intonare ripetutamente «Selvaggia Lucarelli è una puttana», una frase oggettivamente inaccettabile, rivolta a una donna e una giornalista che ha liberamente espresso la sua opinione, esercitando il diritto di critica. Oltre che offensiva, però, quel tipo di reazione risulta particolarmente stupida, perché oggi, all’indomani dello sciopero, si discute molto di più di quelle parole che del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Sono un terribile autogol gli insulti intonati daia Napoli, rea di aver scritto un articolo nel quale criticava lae demoliva le ragioni di uno sciopero che, a suo avviso, avrebbe lo scopo di «tutelare solo il privato», mentre la categoria «si spaccia per servizio pubblico». In undi oltre 20 secondi li si sente intonare ripetutamente «è una puttana», una frase oggettivamente inaccettabile, rivolta a una donna e una giornalista che ha liberamente espresso la sua opinione, esercitando il diritto di critica. Oltre che offensiva, però, quel tipo di reazione risulta particolarmente stupida, perché oggi, all’indomani dello sciopero, si discute molto di più di quelle parole che del ...

