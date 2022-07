Il duetto di Avitabile e Antonacci in ‘Fatti miei’

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Uninedito e carico di groove sta per sbarcare in radio, èdi Enzoe Biagioche lo ha scritto appositamente per lui. Tra italiano e napoletano,è l’incontro di due voci che inneggiano alla sincerità e anticipa il nuovo progetto discografico di Enzo, fatto d’incontri e di contaminazioni, la cui pubblicazione è prevista per settembre (album prodotto dalla label Black Tarantella dell’artista partenopeo e distribuito da Believe). ‘Siamo stati pazzi/ o solo musicisti/ forse pazzi artisti/ illusi da applausi’ cantano i due artisti in una canzone che non poteva chiudersi se non in napoletano: “Hey/ song sulo fatti miei/ sarrà ‘na malatia/song sulo fatti miei/ si dico ‘na bucia/ ...