Forano gomme per rubare auto, 3 arresti nel Napoletano (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuarto Flegreo (Na) – Forano pneumatici per distrarre clienti di un centro commerciale e rubargli nell’auto: è successo a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli dove tre persone sono state arrestate dai Carabinieri. La trappola è scattata dopo che l’auto si è messa in marcia: l’automobilista scende dal veicolo, con le chiavi ancora inserite, per controllare i pneumatici. Nell’abitacolo magari lascia cellulare, borsa e l’intera spesa. Uno sconosciuto è rimasto nell’ombra e in un istante aggira l’auto e porta via tutto quello che d’importante c’è all’interno. Intanto un complice distrae la vittima con qualche chiacchiera dai toni maliziosamente solidali. Questo il copione del film andato in scena ieri pomeriggio nel centro commerciale Quarto Nuovo. Spettatori attivi in quella ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiQuarto Flegreo (Na) –pneumatici per distrarre clienti di un centro commerciale e rubargli nell’: è successo a Quarto Flegreo, in provincia di Napoli dove tre persone sono state arrestate dai Carabinieri. La trappola è scattata dopo che l’si è messa in marcia: l’mobilista scende dal veicolo, con le chiavi ancora inserite, per controllare i pneumatici. Nell’abitacolo magari lascia cellulare, borsa e l’intera spesa. Uno sconosciuto è rimasto nell’ombra e in un istante aggira l’e porta via tutto quello che d’importante c’è all’interno. Intanto un complice distrae la vittima con qualche chiacchiera dai toni maliziosamente solidali. Questo il copione del film andato in scena ieri pomeriggio nel centro commerciale Quarto Nuovo. Spettatori attivi in quella ...

