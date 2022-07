Elisabetta Gregoraci, spunta fuori la cifra del mantenimento da Briatore: numeri da brividi (Di giovedì 7 luglio 2022) Il matrimonio tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è durato circa nove anni. I due si sono sposati nel 2008 e si sono separati ufficialmente nel 2017. Dal frutto del loro amore è nato il figlio Nathan Falco. Ma sapete a quanto ammonta il mantenimento che Briatore versa nei confronti della Gregoraci? I numeri sono veramente da brividi. Se siete curiosi di saperlo, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…) Elisabetta Gregoraci, il prezzo di questo abito bianco va oltre ogni immaginazione: la cifra è altissima La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore La relazione amorosa tra ... Leggi su tvzap (Di giovedì 7 luglio 2022) Il matrimonio trae Flavioè durato circa nove anni. I due si sono sposati nel 2008 e si sono separati ufficialmente nel 2017. Dal frutto del loro amore è nato il figlio Nathan Falco. Ma sapete a quanto ammonta ilcheversa nei confronti della? Isono veramente da. Se siete curiosi di saperlo, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…), il prezzo di questo abito bianco va oltre ogni immaginazione: laè altissima La storia d’amore trae FlavioLa relazione amorosa tra ...

Pubblicità

FranAltomare : Io che mi domando per quale motivo odiate Queen Elisabetta Gregoraci. Questa mattina avete un difficile boccone ama… - Frances43271437 : @MedInfinityIT A me no non mi piace per niente vomita brutta elisabetta gregoraci ???????????? - Frances43271437 : @MedInfinityIT A me non mi piace vomito ?? ???? elisabetta gregoraci bastaaaaaaaaa - mimmlep : @JosefSparrow Se fai finta di non capire,problemi tuoi. Tu hai scritto che Elisabetta Gregoraci è stata indagata pe… - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci la gaffe a Battiti Live gela il web: “Mandatela via” - #Elisabetta #Gregoraci #gaffe #Battiti -