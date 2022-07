È morto Kazuki Takahashi | il papà di “Yu-Gi-Oh!”

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tokyo – Tragico lutto nel mondo dei fumetti: è, l’autore del celebre “Yu-Gi-Oh!”, all’età di 60 anni. L’uomo, come confermato dall’emittente giapponese NKH, è stato ritrovato annegato con indosso l’attrezzatura da snorkeling dalla Guardia Costiera al largo della costa di Naga, località dell’arcipelago di Okinawa. Le cause del decesso sono ancora oggetto di indagine., che avrebbe compiuto 61 anni a ottobre, è l’autore del fumetto “Yu-Gi-Ok!”, da cui è nato il brand popolare in tutto il mondo fatto di cartoni animati, carte da gioco e videogame. (fonte Adnkronos)

