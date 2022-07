Dl Aiuti, la Camera conferma la fiducia con 410 sì. Favorevoli anche i Cinque Stelle, ma Conte avverte: «Al Senato vedremo» – Il video (Di giovedì 7 luglio 2022) Il governo ha ottenuto la fiducia della Camera posta sul decreto legge Aiuti con 410 voti a favore, 49 contrari e un astenuto. L’Assemblea di Montecitorio passa ora all’esame degli ordini del giorno, cosa che andrà avanti fino a tarda notte. Non è mancato, quindi, l’appoggio del Movimento Cinque Stelle all’esecutivo guidato da Mario Draghi. Lo aveva già annunciato questa mattina il leader Giuseppe Conte, che però non ha voluto sbilanciarsi sul voto al Senato: «vedremo». Stando ai retroscena pubblicati in questi giorni, il voto al Senato potrebbe segnare quella scadenza di metà luglio che secondo l’ex premier è fondamentale per verificare se le richieste dei pentastellati saranno effettivamente state incluse nell’agenda di governo. ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Il governo ha ottenuto ladellaposta sul decreto leggecon 410 voti a favore, 49 contrari e un astenuto. L’Assemblea di Montecitorio passa ora all’esame degli ordini del giorno, cosa che andrà avanti fino a tarda notte. Non è mancato, quindi, l’appoggio del Movimentoall’esecutivo guidato da Mario Draghi. Lo aveva già annunciato questa mattina il leader Giuseppe, che però non ha voluto sbilanciarsi sul voto al: «». Stando ai retroscena pubblicati in questi giorni, il voto alpotrebbe segnare quella scadenza di metà luglio che secondo l’ex premier è fondamentale per verificare se le richieste dei pentastellati saranno effettivamente state incluse nell’agenda di governo. ...

