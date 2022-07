Dal reddito al superbonus, le aperture di Draghi: cosa può cambiare (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo l'incontro a palazzo Chigi con Conte, il premier Draghi sta valutando su quali punti assecondare le pretese pentastellate. Possibili aperture sul reddito, no invece ai condoni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) Dopo l'incontro a palazzo Chigi con Conte, il premiersta valutando su quali punti assecondare le pretese pentastellate. Possibilisul, no invece ai condoni

Pubblicità

armandoluongo10 : RT @LaNotiziaTweet: Dal Superbonus al Reddito di cittadinanza, le condizioni di #Conte a #Draghi per restare nel Governo - anielloforino : RT @tempoweb: Sul #dlAiuti non passano le modifiche volute dal #M5S Doccia gelata sul #Superbonus #draghi #conte #7luglio #iltempoquotidian… - gdc2022 : @La7tv @AnnaMacina73 On Cabras bonus 110 finito.chi controlla il credito di imposta se sapete italiani brava gente… - misspassinella1 : RT @zluca2: poveri imprenditori schiacciati dal covid e dal reddito di cittadinanza,no ma facciamolo un bel condono per questi delinquenti… - zluca2 : poveri imprenditori schiacciati dal covid e dal reddito di cittadinanza,no ma facciamolo un bel condono per questi… -