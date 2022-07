Crazy Pizza costretto a chiudere, Briatore: "Roba da terzo mondo", un caso a Roma (Di giovedì 7 luglio 2022) Si torna a parlare di Crazy Pizza, il locale di Flavio Briatore, la pizzeria "extra-lusso" finita al centro di una assurda polemica per i prezzi ritenuti troppo elevati, con i Pizzaioli di Napoli in prima linea contro mister Billionaire. Ma in questo caso se ne torna a parlare perché il Crazy Pizza di Roma, a via Veneto, è stato costretto a... chiudere. "Voglio scusarmi con i clienti di Crazy Pizza Roma perché ieri sera siamo stati obbligati a chiudere per assenza di acqua", ha spiegato su Instagram Flavio Briatore nelle ultime ore. Insomma, chiusura a tempo e dovuta a fattori esterni. Un caso che la dice lunga sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Si torna a parlare di, il locale di Flavio, la pizzeria "extra-lusso" finita al centro di una assurda polemica per i prezzi ritenuti troppo elevati, con iioli di Napoli in prima linea contro mister Billionaire. Ma in questose ne torna a parlare perché ildi, a via Veneto, è statoa.... "Voglio scusarmi con i clienti diperché ieri sera siamo stati obbligati aper assenza di acqua", ha spiegato su Instagram Flavionelle ultime ore. Insomma, chiusura a tempo e dovuta a fattori esterni. Unche la dice lunga sui ...

Pubblicità

antoniocrisci06 : @CBugliano Attenti che ci sarà Briatore in incognito per rubavi l'idea e proporla poi al 'Crazy Pizza' ?? - aledinapoli : RT @Libero_official: Manca l'acqua, #CrazyPizza chiuso per una sera a #Roma. #FlavioBriatore sbotta: 'Sono arrivati con le autobotti, roba… - Libero_official : Manca l'acqua, #CrazyPizza chiuso per una sera a #Roma. #FlavioBriatore sbotta: 'Sono arrivati con le autobotti, ro… - MarchezVousLuci : RT @tempoweb: L'amarezza di Flavio #Briatore: costretto a chiudere #CrazyPizza per mancanza d'acqua: 'Roba da terzo mondo' #roma #7luglio #… - PulcinoRossoner : RT @alfo_lanzieri: Tutti quelli che stanno condividendo video-recensioni della loro esperienza al Crazy Pizza (decine e decine), sono la pr… -