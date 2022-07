Covid in Italia, Agenas: pronto soccorso esplodono. Sileri: picco in arrivo, mettete Ffp2 (Di giovedì 7 luglio 2022) Covid in ripresa Roma, 7 luglio 2022 - "Chi deve fare la quarta dose non attenda il vaccino aggiornato" avverte detto Pierpaolo Sileri. Secondo il sottosegretario alla Salute per l'autunno ci saranno "... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022)in ripresa Roma, 7 luglio 2022 - "Chi deve fare la quarta dose non attenda il vaccino aggiornato" avverte detto Pierpaolo. Secondo il sottosegretario alla Salute per l'autunno ci saranno "...

WRicciardi : con omicron il long Covid e’ una realtà per milioni di persone, migliaia in Italia, il SARS COV 2 va combattuto non… - TgLa7 : ????#Covid: oggi in Italia 132.274 casi e 94 decessi???? - rtl1025 : ??'In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono a causa del #covid. Rispetto alla stessa settimana di lug… - AStropez : RT @intuslegens: Il motivo per cui hanno militarizzato l'Italia col covid era preparare il terreno a Draghi, affinché godesse di un popolo… - MRC_uscITA : RT @intuslegens: Il motivo per cui hanno militarizzato l'Italia col covid era preparare il terreno a Draghi, affinché godesse di un popolo… -