Carolina Marconi in trattativa per il GF Vip 7. L’indiscrezione (Di giovedì 7 luglio 2022) GF Vip 7: Carolina Marconi in trattativa Manca ancora alcuni mesi all’avvio del GF Vip 7, ma le notizie sui papabili concorrenti non sembrano mancare. Nei giorni scorsi Davide Maggio tra le storie Instagram e sul suo sito ha lanciato L’indiscrezione su un nuovo volto, lasciando però solo le iniziali: CM. Così qualcuno ha cominciato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 7 luglio 2022) GF Vip 7:inManca ancora alcuni mesi all’avvio del GF Vip 7, ma le notizie sui papabili concorrenti non sembrano mancare. Nei giorni scorsi Davide Maggio tra le storie Instagram e sul suo sito ha lanciatosu un nuovo volto, lasciando però solo le iniziali: CM. Così qualcuno ha cominciato L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

IlContiAndrea : Pamela Prati e Chadia Rodriguez confermati al #GFVIP. Trattative per Giovanni Ciacci, Carolina Marconi, Rita Dalla… - Eli780251181 : RT @IlContiAndrea: Pamela Prati e Chadia Rodriguez confermati al #GFVIP. Trattative per Giovanni Ciacci, Carolina Marconi, Rita Dalla Chies… - lattuga99 : RT @IlContiAndrea: Pamela Prati e Chadia Rodriguez confermati al #GFVIP. Trattative per Giovanni Ciacci, Carolina Marconi, Rita Dalla Chies… - raspa90 : RT @IlContiAndrea: Pamela Prati e Chadia Rodriguez confermati al #GFVIP. Trattative per Giovanni Ciacci, Carolina Marconi, Rita Dalla Chies… - robertopontillo : RT @IlContiAndrea: Pamela Prati e Chadia Rodriguez confermati al #GFVIP. Trattative per Giovanni Ciacci, Carolina Marconi, Rita Dalla Chies… -