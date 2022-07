Calciomercato Torino, l’affare col club francese è chiuso: l’annuncio ufficiale (Di giovedì 7 luglio 2022) Per il nuovo acquisto del Torino di Ivan Juric, quella che ha appena preso il via non è la prima esperienza italiana della sua carriera Colpo del Torino. La formazione di Ivan Juric ha ufficializzato l’acquisto di un attaccante, vecchia conoscenza del calcio italiano. I granata hanno pescato in Francia per aggiungere una freccia all’arco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 luglio 2022) Per il nuovo acquisto deldi Ivan Juric, quella che ha appena preso il via non è la prima esperienza italiana della sua carriera Colpo del. La formazione di Ivan Juric ha ufficializzato l’acquisto di un attaccante, vecchia conoscenza del calcio italiano. I granata hanno pescato in Francia per aggiungere una freccia all’arco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

