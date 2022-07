Boris Johnson si dimette “Serve un nuovo leader. Nessuno è indispensabile” (Di giovedì 7 luglio 2022) LONDRA (ITALPRESS) – Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito conservatore nel corso di una rapida conferenza stampa di fronte l’uscio di 10 Downing Street, la residenza del primo ministro.Johnson resterà in carica a Downing Street finchè i conservatori non avranno deciso chi sarà il suo successore, organizzando questa mattina una serie di consultazioni per sostituire i ministri dimissionari e dare continuità al lavoro del governo. “Una tabella di marcia per la successione verrà resa nota nei prossimi giorni” ha comunicato l’ex leader, anche se l’ipotesi più accreditata è quella che Johnson resti a capo dell’esecutivo fino in autunno. Nel suo breve discorso, Johnson ha ricordato la gestione della pandemia e della ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) LONDRA (ITALPRESS) – Il primo ministro britannicoha annunciato le sue dimissioni dadel partito conservatore nel corso di una rapida conferenza stampa di fronte l’uscio di 10 Downing Street, la residenza del primo ministro.resterà in carica a Downing Street finchè i conservatori non avranno deciso chi sarà il suo successore, organizzando questa mattina una serie di consultazioni per sostituire i ministri dimissionari e dare continuità al lavoro del governo. “Una tabella di marcia per la successione verrà resa nota nei prossimi giorni” ha comunicato l’ex, anche se l’ipotesi più accreditata è quella cheresti a capo dell’esecutivo fino in autunno. Nel suo breve discorso,ha ricordato la gestione della pandemia e della ...

