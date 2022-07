Boris Johnson, governo a pezzi: oltre 50 dimissioni. Cosa può succedere ora - Esteri - quotidiano.net (Di giovedì 7 luglio 2022) Raffica di dimissioni in Inghilterra. L'ora più buia per il governo di Boris Johnson Londra, 7 luglio 2022 - Il governo di Boris Johnson sempre più appeso a un filo. Sono più di 50 i ministri e ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Raffica diin Inghilterra. L'ora più buia per ildiLondra, 7 luglio 2022 - Ildisempre più appeso a un filo. Sono più di 50 i ministri e ...

