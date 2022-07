(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Inavremo unosulle. Ieri sono andato da Draghi anche a rappresentare questo problema, a chiedere un intervento straordinario, non in”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe, intervenendo al convegno Ecodigital a Roma. “Non ci possiamo permettere di aspettare l’esito della discussione al Consiglio europeo in ottobre. Le famiglie – ha aggiunto– non arriveranno a metà mese, le aziende chiuderanno. Serve subito un grande piano per famiglie e imprese”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

MariaAversano1 : RT @CastellinoLuigi: @raffaellapaita @meb No,è proprio perché gli stanno a cuore gli italiani,che il PRESIDENTE CONTE,chiede di alzare gli… - ledicoladelsud : Bollette, Conte: “In autunno tsunami, intervenire oggi” - fisco24_info : Bollette, Conte: 'In autunno tsunami, intervenire oggi': (Adnkronos) - 'Ieri sono andato da Draghi anche a rapprese… - italiaserait : Bollette, Conte: “In autunno tsunami, intervenire oggi” - GianmarioAngius : RT @DavideR46325615: Il Presidente Giuseppe Conte presenta a Draghi le condizioni per restare al governo: salario minimo garantito, superbo… -

Adnkronos

... ha chiarito. L'orizzonte dei grillini è dunque quello di uno "scostamento di bilancio", per ... e aiutarli ad affrontare il caro -. Infine sul piatto finisce un'accelerata al 'cashback ......(approvato in CdM lo scorso maggio) che stanzia 17 miliardi di euro per mitigare il caro... 5 Tra le altre richieste di, quella di limitare i poteri nella gestione dei rifiuti del sindaco ... Bollette, Conte: "In autunno tsunami, intervenire oggi" (Adnkronos) – “In autunno avremo uno tsunami sulle bollette. Ieri sono andato da Draghi anche a rappresentare questo problema, a chiedere un intervento straordinario oggi, non in autunno”. Lo ha detto ...Il Movimento 5 stelle voterà la fiducia al decreto Aiuti alla Camera. Al Senato, invece, bisognerà capire se nel frattempo il governo di Mario Draghi darà qualche segnale di apertura. Dopo l’incontro ...