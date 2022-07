Acqua: aerea fiorentina finalmente depurata. Otto comuni fuori dalla procedura d’infrazione Ue (Di giovedì 7 luglio 2022) Il sistema depurativo dell'Area fiorentina serve 8 comuni: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa. Sul territorio di questi comuni corrono 1.355 chilometri di fognatura (140 chilometri di grandi collettori e 1.215 chilometri di raccolta) e sono installati 77 sollevamenti (utili a superare gli ostacoli fisici sul terreno), 312 scolmatori. 2 i grandi sOtto attraversamenti sOtto i corsi d'Acqua principali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 7 luglio 2022) Il sistema depurativo dell'Areaserve 8: Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa. Sul territorio di questicorrono 1.355 chilometri di fognatura (140 chilometri di grandi collettori e 1.215 chilometri di raccolta) e sono installati 77 sollevamenti (utili a superare gli ostacoli fisici sul terreno), 312 scolmatori. 2 i grandi sattraversamenti si corsi d'principali L'articolo proviene da Firenze Post.

