A Buonalbergo ritorna la ‘Sagra de lo Ciammarruchiello’

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiGiunta ormai alla quarantanovesima edizione, la Sagra de lo Ciammarruchiello, per dirla indialetto locale, è diventata un appuntamento fisso il 14 agosto ain Piazza Garibaldi (quest’anno due serate 13-14 agosto), per chi ama l’ottima cucina tradizionale. Il motto della serata è: ”se sorchia, se struscia, se striscia”, riferito chiaramente al ciammarruchiello, che altro non è che la lumachina. I ciammarruchielli, che è possibile trovare anche dipinti sul manto stradale per indicare il tragitto da seguire dall’ingresso del paese alla piazza centrale, vengono raccolti nel mese precedente da vere e proprie bande di giovani e meno giovani nelle campagne buonalberghesi, mentre le donne qualche giorno prima dell’evento cominciano con le loro sapienti mani a preparare i cecatielli che saranno poi serviti al sugo la sera della sagra. Il ...