Wimbledon 2022 | Jannik Sinner | “Perdere non fa mai piacere | ma ho imparato molto da quest’esperienza”

(Di mercoledì 6 luglio 2022)ha terminato la propria avventura a Londra. Sull’erba britannica l’altoatesino è riuscito a spingersi fin dove non si sperava, ricordando le difficoltà a giocare su questa superficie. Per questo, il suo percorso è stato sorprendente per le prestazioni sciorinate e gli avversari battuti, come lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il sorteggio non gli è stato così amico visto che, dopo aver eliminato l’iberico, l’incrocio è stato con il sei volte vincitore di, Novak Djokovic. Tuttavia, pur nella sconfitta, l’azzurro ha dimostrato il proprio valore, costringendo il serbo a dar fondo a tutte le sue risorse e mettendolo in difficoltà nei primi due parziali. Il responso è stato dunque negativo, perché sempre di sconfitta parliamo, ma nello stesso tempo il modo di giocare e l’attitudine sono segnali che il percorso intrapreso ...