Variante indiana, Gismondo: “E’ segno di endemizzazione” (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – La nuova sottoVariante ‘indiana’ Omicron BA.2.75 è il segno che ci avviamo “alla classica endemizzazione” virale, secondo la microbiologa Maria Rita Gismondo. “A questo stiamo assistendo – spiega all’Adnkronos Salute – se il trend evolutivo di Sars-CoV-2 continua così. Ce lo dice la storia delle pandemie: i virus diventano molto più contagiosi, ma si attenua la loro patogenicità”, sottolinea la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, convinta che il nuovo mutante “sicuramente arriverà anche in Italia, così come è arrivato in altri Paesi dell’Occidente. E’ impossibile escludere che arriverà anche da noi” perché “i virus non conoscono il concetto di confine”, ribadisce Gismondo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – La nuova sotto’ Omicron BA.2.75 è ilche ci avviamo “alla classica” virale, secondo la microbiologa Maria Rita. “A questo stiamo assistendo – spiega all’Adnkronos Salute – se il trend evolutivo di Sars-CoV-2 continua così. Ce lo dice la storia delle pandemie: i virus diventano molto più contagiosi, ma si attenua la loro patogenicità”, sottolinea la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, convinta che il nuovo mutante “sicuramente arriverà anche in Italia, così come è arrivato in altri Paesi dell’Occidente. E’ impossibile escludere che arriverà anche da noi” perché “i virus non conoscono il concetto di confine”, ribadisce. ...

Pubblicità

Adnkronos : #Covid, #Bassetti sulla nuova variante indiana: 'Attenzione, potrebbe infettare le persone guarite e vaccinate'. - Adnkronos : Corre di nuovo il covid in Italia. La comunità scientifica accende i riflettori sulla nuova 'variante indiana' (BA.… - lorenzo10469500 : RT @doluccia16: Ora fingono che la nuova variante indiana buchi il vaccino e anche chi è guarito. Ad occhio, mi sembra che questo vaccino n… - palermomaniait : Variante indiana, Ricciardi: ''Primi dati preoccupano, c'è una modifica strutturale della proteina Spike'' -… - Destradipopolo : BOOM DEI CONTAGI #OMICRON E NUOVA VARIANTE INDIANA IN ARRIVO CON 30 MILIONI DI ITALIANI SENZA RICHIAMO O NO VAX… -