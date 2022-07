Traffico Roma del 06-07-2022 ore 17:30 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma devi trovare in studio Tiziana rimondi Traffico e incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia bis e Salaria ripercussioni su via Flaminia in coda a partire da Corso di Francia è sempre sul Raccordo Anulare a causa di una perdita di acqua si transita su carreggiata ridotta all’interno della galleria Appia Pertanto ci sono in colonna mento in carreggiata interna tra Prenestina e doppia carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Piatra lentamente code poi per lavori su via Appia Nuova 3 via Appia Pignatelli via del Casale Rotondo in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto di tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII viale della Moschea in direzione di San Giovanni oltre al Traffico è ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverdedevi trovare in studio Tiziana rimondie incidente lungo la carreggiata interna del raccordo anulare tra Cassia bis e Salaria ripercussioni su via Flaminia in coda a partire da Corso di Francia è sempre sul Raccordo Anulare a causa di una perdita di acqua si transita su carreggiata ridotta all’interno della galleria Appia Pertanto ci sono in colonna mento in carreggiata interna tra Prenestina e doppia carreggiata esterna tra laFiumicino e la Piatra lentamente code poi per lavori su via Appia Nuova 3 via Appia Pignatelli via del Casale Rotondo in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto di tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII viale della Moschea in direzione di San Giovanni oltre alè ...

