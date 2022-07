"Stai sempre con le zin*e da fori...", Federico Perna non ne può più e attacca Guendalina Tavassi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Guendalina Tavassi è un personaggio molto amato dal pubblico italiano. La bellissima influencer romana, che si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2011, è famosa per la sua enorme simpatia. Un lato di sé che Guendalina riesce a far emergere anche nelle sue storie di Instagram. Questa volta, il suo fidanzato Federico Perna ha deciso di prenderla in giro in maniera anche un po' "cattiva". Scopriamo che cosa ha fatto. Guendalina Tavassi è un personaggio molto amato e conosciuto in Italia. La donna, originaria di Roma, ha partecipato a diversi reality show che l'hanno fatta entrare nel cuore degli italiani, ma è anche molto attiva sui social. Di recente, abbiamo potuto ammirare Guendalina in questa sedicesima edizione ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 6 luglio 2022)è un personaggio molto amato dal pubblico italiano. La bellissima influencer romana, che si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2011, è famosa per la sua enorme simpatia. Un lato di sé cheriesce a far emergere anche nelle sue storie di Instagram. Questa volta, il suo fidanzatoha deciso di prenderla in giro in maniera anche un po' "cattiva". Scopriamo che cosa ha fatto.è un personaggio molto amato e conosciuto in Italia. La donna, originaria di Roma, ha partecipato a diversi reality show che l'hanno fatta entrare nel cuore degli italiani, ma è anche molto attiva sui social. Di recente, abbiamo potuto ammirarein questa sedicesima edizione ...

Pubblicità

imaledisal : @ombranotturna se ti serve una pausa è okay love, so che non stai bene ed è giusto che tu faccia cosa è meglio per… - Salvo_Inter17 : @InterSuits @PauDybala_JR Vabbè va, ora lo stai mitizzando manco fosse Maradona. Ricordati che è pur sempre fracico, seppur bravo - getawayycarrr : @ONLYTH3BR4V3_ kwjdkdk allora ti chiamo così sempre :)) come stai?? - calabraducia : RT @sdaniela2006: Se sei felice non devi farlo vedere, se stai bene economicamente ci sarà sempre chi dirà che lavori non onestamente. Prat… - AnnaColage : Stai per assentarti dal lavoro? Imposta sempre la risposta automatica ?? 5?? esempi pratici e altrettanti consigli u… -