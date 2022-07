Spesa cibo e bevande bio - 4,6% nel 2021, per prima volta calo consumi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sul fronte della Spesa alimentare di prodotti biologici, nel 2021, si è registrata per la prima volta una riduzione degli acquisti di alimenti e bevande bio, e anche le prime indicazioni sull'anno in ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sul fronte dellaalimentare di prodotti biologici, nel, si è registrata per launa riduzione degli acquisti di alimenti ebio, e anche le prime indicazioni sull'anno in ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Spesa cibo e bevande bio -4,6% nel 2021, per prima volta calo consumi - - TV7Benevento : Spesa cibo e bevande bio -4,6% nel 2021, per prima volta calo consumi - - italiaserait : Spesa cibo e bevande bio -4,6% nel 2021, per prima volta calo consumi - LocalPage3 : Spesa cibo e bevande bio -4,6% nel 2021, per prima volta calo consumi - ledicoladelsud : Spesa cibo e bevande bio -4,6% nel 2021, per prima volta calo consumi -