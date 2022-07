Pubblicità

sportface2016 : #Sassuolo, ritirata la maglia numero 4 di #Magnanelli - infoitsport : Sassuolo, Magnanelli per sempre: ritirata la sua maglia numero 4 - lacittanews : martedì 5 luglio 2022di Paolo BragliaGià a maggio, all’annuncio del ritiro di Francesco Magnanelli, l’idea di ritir… - infoitsport : Sassuolo, ritirata la maglia numero 4 di Magnanelli – VIDEO - CalcioNews24 : Il #Sassuolo ha ritirato la maglia numero 4 ?? -

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", Magnanelli per sempre:...Ilha deciso di ritirare la maglia numero 4 di Magnanelli: la stessa società ha pubblicato un video Ilha deciso di ritirare la maglia numero 4 di Magnanelli: la stessa società ha pubblicato un video. E' lo stesso Carnevali ad annunciarlo all'ormai ex capitano neroverde partito dalla C2 e ...Nessun giocatore del Sassuolo indosserà la numero 4 dell’ex capitano Magnanelli. Intanto voci danno in arrivo Thorstvedt dal Genk ...A Sassuolo, il n. 4 neroverde è e sarà sempre e solo quello di Francesco Magnanelli. Ancora una volta GRAZIE CAPITANO !!! Si è svolta così una piccola cerimonia a sorpresa di fronte ai tifosi nella qu ...