Sapete chi è la mamma di Roberta Capua? Spunta un retroscena che non tutti conoscono (Di mercoledì 6 luglio 2022) Chi è la mamma di Roberta Capua? Spunta fuori un retroscena che non tutti conoscono: nessuno l’avrebbe mai immaginato. Non potevamo affatto chiedere di meglio: dopo il saluto di Alberto Matano per le vacanze estive, a rendere speciale ed indimenticabile il pomeriggio italiano sono proprio Roberta Capua e Gianluca Semprini – di cui vi abbiamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 6 luglio 2022) Chi è ladifuori unche non: nessuno l’avrebbe mai immaginato. Non potevamo affatto chiedere di meglio: dopo il saluto di Alberto Matano per le vacanze estive, a rendere speciale ed indimenticabile il pomeriggio italiano sono proprioe Gianluca Semprini – di cui vi abbiamo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

NandoPh5 : @SantucciFulvio BALLE, se si infortuna o manca Lukaku chi ci metti come 2° punta/regista avanzato, sempre nonnett… - Psyclo_Bo : RT @literally_soia: Ragazzi se non sapete se trastare alex jones o disinformatico chiedetevi: chi dei due guida una macchina normale e chi… - cipcipdlo567 : @orfea5 @Giadaxo1 Ma xké non doveva farlo scusate? Ma chi vi da questa certezza che sta tipa c era già prima dell'… - _Gioloba_ : RT @mariamacina: E sapete oggi chi è tra i fautori del ricorso al TAR per il nodo ferroviario? Il #Sindaco di #Noicattaro, che guarda caso… - LukeTycoon : @andreants2 Ma voi sapete chi è Stefania Maurizi, vero? -