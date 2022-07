Salmo a San Siro | ' Semplicemente grazie' Un concerto estremo Tra gli ospiti sul palco | arriva Fedez | ' Un brindisi alla felicità'

Pubblicità

pescamiilcuore : praticamente a san siro stasera ci stava mezza scena a vede salmo e NOYZ OSPITE QUANTO ROSICO LO SAPEVO - BetterCallMia93 : #maneskin Salmo a San Siro , Cremonini in giro per gli stadi d’Italia , Rolling Stones , Vasco, Dedez e J-Ax ed ade… - hopocafantasya : RT @blancosupporter: Blanco e Salmo sul palco di San Siro con la 'La canzone nostra' ?? #blanco #salmo - cosenoncose02 : vorrei essere a san siro al concerto di salmo invece sto studiando porca tro - blancosupporter : Blanco e Salmo sul palco di San Siro con la 'La canzone nostra' ?? #blanco #salmo -

Reduce da Blocco 181, la serie in otto puntate di Sky Original, aSirosi difende benissimo. Dopo Milano, per lui le altre date e i palazzetti in autunno, dove replicherà porterà lo show ...ConcertoMilanoSiro (Flop Tour) 6 luglio 2022/ Scaletta ricca di successi«Prego, sedetevi comodi. Sta cominciando lo show. È come volare in economy» . Anche se più che economy, il rap con cui Salmo ha esordito ieri sera ..."Prego sedetevi comodi, sta per cominciare lo show". Sulle note di '90 Min' è cominciato il concerto di Salmo a Milano, alla sua prima volta a San Siro e in uno stadio. (ANSA) ...