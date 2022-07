Roma | Zaniolo esce allo scoperto | messaggio criptico sui social – FOTO

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo le voci di un suo possibile addio allaha pubblicato suiun post enigmatico Il futuro di Nicolòallaè sempre più in bilico, con la Juventus che segue con attenzione l’evolversi della situazione. Rinnovare in girosso e accettare la corte bianconera? Intanto, attraverso il suo profilo Instagram, ha scritto unenigmatico: «Per non dimenticare», con ladel gol decisivo in finale di Conference League con il Feyenoord. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NZ22 (@nicolo) L'articolo proviene da Calcio News 24.

