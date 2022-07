Roma, bambina di 4 anni rischia di annegare in piscina: aperte le indagini (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma. Le condizioni di salute della piccola di 4 anni che lunedì scorso, 4 luglio, ha rischiato di perdere la vita in piscina, stanno lentamente migliorando. Si aprono le indagini sulla sventata tragedia Le sue condizioni sono stabili, e al momento tutto fa ben sperare. La bambina ha rischiato di perdere la vita nella piscina di un centro estivo in via Cassia. Ora, però, i magistrati della procura di Roma hanno deciso di accendere i riflettori sulla struttura adiacente alla parrocchia gestita dalle suore orsoline, l’Istituto Santissima Vergine. Leggi anche: Roma. Si sente male in piscina e rischia di annegare: bimba di 4 anni gravissima Nel mirino la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022). Le condizioni di salute della piccola di 4che lunedì scorso, 4 luglio, hato di perdere la vita in, stanno lentamente migliorando. Si aprono lesulla sventata tragedia Le sue condizioni sono stabili, e al momento tutto fa ben sperare. Lahato di perdere la vita nelladi un centro estivo in via Cassia. Ora, però, i magistrati della procura dihanno deciso di accendere i riflettori sulla struttura adiacente alla parrocchia gestita dalle suore orsoline, l’Istituto Santissima Vergine. Leggi anche:. Si sente male indi: bimba di 4gravissima Nel mirino la ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, bambina di 4 anni rischia di annegare in piscina: aperte le indagini - rep_roma : Bambina rischia di annegare in un piscina sulla Cassia, i pm aprono un fascicolo di indagine [aggiornamento delle 1… - InversoMarty : RT @chil_q: Dramma nel tardo pomeriggio di ieri nel campo estivo della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in zona Cassia, a Roma.… - angelucci91 : RT @oss_romano: #6luglio Vincere il pregiudizio: Gianna Raumer, della comunità delle suore di Maria Bambina, racconta la sua esperienza con… - chil_q : Dramma nel tardo pomeriggio di ieri nel campo estivo della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in zona Cas… -