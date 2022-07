Programma F1, orari e tv GP Austria 2022: palinsesto Sky e TV8 8-10 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua senza sosta il Mondiale di F1 con il Gran Premio d’Austria, evento che segue a ruota l’emozionante appuntamento di settimana scorsa in quel di Silverstone. L’evento che ci apprestiamo a commentare sarà l’11mo dei 22 previsti, manifestazione di casa delle Red Bull. Si correrà infatti a Spielberg, tracciato di proprietà della nota compagine Austriaca che negli anni ha riportato questo impianto al centro del motorsport internazionale con la F1, il Motomondiale ed altri eventi di spicco come il DTM, l’ADAC GT Masters e l’European Le Mans Series. Lo scorso anno ad imporsi fu l’olandese Max Verstappen, attuale leader del Mondiale. Il campione del mondo in carica condivise il podio con il finnico Valtteri Bottas ed il britannico Lando Norris, rispettivamente su Mercedes e McLaren. Il Gran Premio d’Austria 2022 sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Continua senza sosta il Mondiale di F1 con il Gran Premio d’, evento che segue a ruota l’emozionante appuntamento di settimana scorsa in quel di Silverstone. L’evento che ci apprestiamo a commentare sarà l’11mo dei 22 previsti, manifestazione di casa delle Red Bull. Si correrà infatti a Spielberg, tracciato di proprietà della nota compagineca che negli anni ha riportato questo impianto al centro del motorsport internazionale con la F1, il Motomondiale ed altri eventi di spicco come il DTM, l’ADAC GT Masters e l’European Le Mans Series. Lo scorso anno ad imporsi fu l’olandese Max Verstappen, attuale leader del Mondiale. Il campione del mondo in carica condivise il podio con il finnico Valtteri Bottas ed il britannico Lando Norris, rispettivamente su Mercedes e McLaren. Il Gran Premio d’sarà ...

Pubblicità

astralmobilita : @lpeter12654471 Buongiorno, gli orari programmati, che fino a revisione ricalcano il programma di esercizio estivo… - OA_Sport : SPORT IN TV - Una nuova giornata ricca di eventi da seguire in compagnia di OA Sport. La guida completa per non per… - infoitsport : Inghilterra-Austria oggi, Europei calcio femminile 2022: orari, programma, tv, streaming - zazoomblog : Inghilterra-Austria oggi Europei calcio femminile 2022: orari programma tv streaming - #Inghilterra-Austria… - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juventus Summer Tour 2022, date e orari delle amichevoli: il programma completo ?? -