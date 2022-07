Previsto un incontro fra gli agenti di Koulibaly e la Juventus: la posizione dei bianconeri (Di mercoledì 6 luglio 2022) Manca ancora il rinnovo del contratto di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e il suo rinnovo rappresenta una questione assolutamente da risolvere per il club azzurro. In questo momento, ogni possibilità sembra aperta per il futuro del senegalese: un rinnovo con cifre in deroga al tetto salariale azzurro, una permanenza con addio a costo 0 nella prossima estate oppure una cessione in questa sessione di mercato per cercare di monetizzare ad un suo addio. Foto: Getty Images- Kalidou Koulibaly Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus sembra essere fortemente interessata a Koulibaly, il quale rappresenta il profilo ideale per sostituire il partente Matthjis De Ligt sia nelle idee della società che in quelle dell’allenatore Massimiliano ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) Manca ancora il rinnovo del contratto di Kalidou. Il difensore del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2023 e il suo rinnovo rappresenta una questione assolutamente da risolvere per il club azzurro. In questo momento, ogni possibilità sembra aperta per il futuro del senegalese: un rinnovo con cifre in deroga al tetto salariale azzurro, una permanenza con addio a costo 0 nella prossima estate oppure una cessione in questa sessione di mercato per cercare di monetizzare ad un suo addio. Foto: Getty Images- KalidouSecondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, lasembra essere fortemente interessata a, il quale rappresenta il profilo ideale per sostituire il partente Matthjis De Ligt sia nelle idee della società che in quelle dell’allenatore Massimiliano ...

