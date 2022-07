Nigeriano le spacca la testa con un bastone e cerca di stuprarla: l’incubo di una runner a Pompei (Di mercoledì 6 luglio 2022) Napoli, 6 lug — L’ha presa a bastonate in testa per stordirla, nel tentativo di stuprarla, fortunatamente senza riuscirci: è finito in manette un Nigeriano di 34 anni che ieri pomeriggio ha trasformato la corsetta quotidiana di una runner di Pompei in un vero e proprio film dell’orrore. L’immigrato, armato di bastone, si è parato davanti alla propria vittima all’improvviso, sbucando da un angolo e calando subito un colpo con l’oggetto contundente. La giovane, una 25enne, è rimasta sì stordita e barcollante ma ancora vigile. Nigeriano bastona donna per stuprarla Con le forze rimanenti, fa sapere TgCom24, ha tentato di divincolarsi urlando a squarciagola per attirare l’attenzione dei passanti. Le sue grida sono state avvertite da una pattuglia di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Napoli, 6 lug — L’ha presa a bastonate inper stordirla, nel tentativo di, fortunatamente senza riuscirci: è finito in manette undi 34 anni che ieri pomeriggio ha trasformato la corsetta quotidiana di unadiin un vero e proprio film dell’orrore. L’immigrato, armato di, si è parato davanti alla propria vittima all’improvviso, sbucando da un angolo e calando subito un colpo con l’oggetto contundente. La giovane, una 25enne, è rimasta sì stordita e barcollante ma ancora vigile.bastona donna perCon le forze rimanenti, fa sapere TgCom24, ha tentato di divincolarsi urlando a squarciagola per attirare l’attenzione dei passanti. Le sue grida sono state avvertite da una pattuglia di ...

