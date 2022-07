Mondragone, incendio in un ristorante: tre operai gravemente ustionati (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tre operai sono rimasti gravemente feriti a Mondragone, in provincia di Caserta, in un incendio avvenuto nel ristorante, non ancora aperto al pubblico, in cui stavano lavorando. Il locale è situato sulla strada statale Domiziana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tresono rimastiferiti a, in provincia di Caserta, in unavvenuto nel, non ancora aperto al pubblico, in cui stavano lavorando. Il locale è situato sulla strada statale Domiziana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

thelondonboys47 : RT @fanpage: Tre operai sono rimasti gravemente ustionati in un incendio divampato in un ristorante non ancora aperto al pubblico a Mondrag… - giustinaleonar2 : RT @fanpage: Tre operai sono rimasti gravemente ustionati in un incendio divampato in un ristorante non ancora aperto al pubblico a Mondrag… - fanpage : Tre operai sono rimasti gravemente ustionati in un incendio divampato in un ristorante non ancora aperto al pubblic… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio a Mondragone, fiamme in un ristorante: ferite tre persone - SkyTG24 : Incendio a Mondragone, fiamme in un ristorante: ferite tre persone -