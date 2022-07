La guerra nella fase più opaca: avanzano i russi nel Donbass, ripresa ucraina a Kherson (Di mercoledì 6 luglio 2022) - Presso Kramatorsk le forze ucraine avrebbero inflitto perdite significative alle truppe russe, costringendole alla ritirata. Domani in Indonesia incontro Blinken - Lavrov Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 luglio 2022) - Presso Kramatorsk le forze ucraine avrebbero inflitto perdite significative alle truppe russe, costringendole alla ritirata. Domani in Indonesia incontro Blinken - Lavrov

Pubblicità

SkyTG24 : Un’anticipazione dell’intervista a Petro #Poroshenko. L'ex presidente dell'#Ucraina ha ringraziato l'Italia per l'i… - AngeloCiocca : Dopo l'Ue, che ha dimostrato di valere poco e nulla in fatto di politica estera nella guerra tra Russia e Ucraina,… - bendellavedova : Il missile russo su un centro commerciale ucraino affollato è una tragica e brutale aggravante di questa guerra cri… - katun79 : RT @DarioBallini: Yuri Voronov, 61 anni, oligarca russo e marionetta di #Putin in #Gazprom, è stato trovato morto a casa sua. Ucciso a colp… - Giova512893931 : @FrancoG50928136 @Balu875651831 @JamesLucasIT Ma vi dimenticate quanti ne hanno ammazzati nella rivoluzione d’ottob… -