Inter, partenza a razzo: doppie sedute e boom di giovani nei primi giorni di ritiro

Inizia la stagione dell'Inter: la squadra di Simone Inzaghi parte subito a razzo. Le ultime dal ritiro di Appiano Gentile Squadra a ranghi ridotti nel primo giorno ad Appiano, con l'Inter che piano piano ritroverà il gruppo al completo. Partenza comunque subito forte, con addirittura diciassette ragazzi della Primavera a disposizione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, in questa prima fase della preparazione definita per la squadra, lo staff nerazzurro ha spesso previsto delle doppie sedute, una al mattino e uno al pomeriggio.

