Pubblicità

ferraiolia : RT @raffaelecaru: Bastoni Barella Bellanova Dimarco L'Inter agli interisti ??? - cmdotcom : #Inter, #Bastoni cambia il mercato: ora Marotta ha una priorità - PerniciaroSalvo : 'Io interista sin da bambino' . ?? Io po' come #Bastoni ????? #Bellanova #Inter #Milan #CampionidItalia2022 - sportli26181512 : Inter, Bastoni cambia il mercato: ora Marotta ha una priorità: 'Bastoni? Rimane sicuramente. È felice di giocare ne… - Frances99584624 : RT @raffaelecaru: Bastoni Barella Bellanova Dimarco L'Inter agli interisti ??? -

Infine, tra i pochi incedibili della rosa di Inzaghi c'è Alessandro. La dirigenza dell'ha rimandato al mittente tutti gli assalti delle big d'Europa per il nazionale azzurro, che a sua ...... dopo che in vetrina sono già stati, Dumfries, Calhanoglu. Ora Inzaghi progetta una squadra con Lukaku e Martinez, coppia per la quale dovrà per forza cambiare stile all sua. Ma se poi ...E non sarebbero certo Dzeko o Sanchez a fare spazio alla Joya, perché loro sarebbero solo risparmi di stipendi, non incassi veri e propri. Quello oggi può arrivare solo da Skriniar, dopo che in vetrin ...L’Inter non si ferma dopo il ritorno di Lukaku e gli acquisti di Asllani, Mkhitaryan e Bellanova. I prossimi movimenti sul mercato ...