In coma dopo interventi per dimagrire, Angela torna a casa dopo un calvario di sette mesi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – dopo un calvario lungo sette mesi, con ben tre operazioni salvavita, Angela Iannotta torna a casa e riabbraccia i suoi tre figli, che non vedeva da gennaio. La 29enne di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), finita in coma ad inizio anno dopo un intervento allo stomaco cui si era sottoposta per dimagrire, è stata dimessa dal Secondo Policlinico di Napoli dove il 13 giugno scorso ha subito l'ultimo intervento, durato quasi nove ore, effettuato dall'equipe del professor Francesco Corcione, ordinario di chirurgia generale all'Università Federico II di Napoli. Un'operazione che ha ricostruito parte dello stomaco, dell'esofago e ...

