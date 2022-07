Grillo rilancia sul salario minimo, 9 € è la soglia di dignità. Serve una legge ora (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Attualmente il salario minimo esiste in 21 paesi su 27 dell’Unione Europea. Non c’è nel nostro paese e in Danimarca, in Finlandia, Austria, Svezia e Cipro. Si va dai 332 euro mensili della Bulgaria ai 2.257 euro mensili del Lussemburgo. E mentre i nostri vicini, Francia, Spagna e Germania (12 euro!) hanno aumentato i salari per far fronte alla crisi, nel nostro paese gli stipendi sono sempre più da fame”. Lo scrive il fondatore e garante M5S Beppe Grillo in un post sul suo blog in cui rilancia la richiesta di una legge sul salario minimo. “In Italia ci sono 4,5 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 9 euro lordi all’ora, 2,5 milioni non arrivano a 8 euro e circa 400 mila persone hanno salari così bassi da doverli integrare col Reddito di cittadinanza (Dati ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Attualmente ilesiste in 21 paesi su 27 dell’Unione Europea. Non c’è nel nostro paese e in Danimarca, in Finlandia, Austria, Svezia e Cipro. Si va dai 332 euro mensili della Bulgaria ai 2.257 euro mensili del Lussemburgo. E mentre i nostri vicini, Francia, Spagna e Germania (12 euro!) hanno aumentato i salari per far fronte alla crisi, nel nostro paese gli stipendi sono sempre più da fame”. Lo scrive il fondatore e garante M5S Beppein un post sul suo blog in cuila richiesta di unasul. “In Italia ci sono 4,5 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 9 euro lordi all’ora, 2,5 milioni non arrivano a 8 euro e circa 400 mila persone hanno salari così bassi da doverli integrare col Reddito di cittadinanza (Dati ...

Pubblicità

fisco24_info : Bollette luce e gas, così Draghi rilancia l'azione di governo: (Adnkronos) - Il premier risponde alle domande su Gr… - AlBizzotto : RT @tempoweb: ?? Ecco i 335 progetti per la #Roma del Giubileo ?? #Grillo tentato dai suoi Appoggio esterno a #Draghi?? #GiorgiaMeloni rilanci… - angiuoniluigi : RT @tempoweb: ?? Ecco i 335 progetti per la #Roma del Giubileo ?? #Grillo tentato dai suoi Appoggio esterno a #Draghi?? #GiorgiaMeloni rilanci… - tempoweb : ?? Ecco i 335 progetti per la #Roma del Giubileo ?? #Grillo tentato dai suoi Appoggio esterno a #Draghi??… -