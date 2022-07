Governo: in corso incontro Draghi-Conte (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - E' in corso a Palazzo Chigi l'incontro tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - E' ina Palazzo Chigi l'tra il premier Marioe il leader del M5S Giuseppe

Pubblicità

FrancescoLollo1 : #Tg2: Crisi economica, inflazione alle stelle, una guerra in corso e la maggioranza Draghi passa le giornate a liti… - DSantanche : Basta bugie @EnricoLetta! Chi dice no a #iusscholae non è razzista ma non vuole regalare cittadinanza che va merita… - TV7Benevento : Governo: in corso incontro Draghi-Conte - - zazoomblog : Governo: alle 12 incontro Draghi-Conte in corso il vertice dei Cinque Stelle - #Governo: #incontro #Draghi-Conte - EURACTIVItalia : Con le dimissioni di due ministri di lungo corso, il governo britannico di #BorisJohnson sembra più in bilico che m… -