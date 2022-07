Gas | von der Leyen “Tra 2 settimane presenteremo un piano d’emergenza”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) STRASBURGO (ITALPRESS) – “La Commissione Ue sta preparando un”, se la Russia dovesse “interrompere totalmente la fornitura di gas”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von deral Parlamento europeo. “In circa duequesto. Lo stiamo preparando perchè non vogliamo che in caso di emergenza ci siano interventi diversi a livello nazionale, come è accaduto all’inizio con il Covid”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

In una giornata caratterizzata dagli allarmi per il possibile stop totale delle forniture di gas russo all'Europa - ci sono dichiarazioni in tal senso di von der Leyen e di De Guindos della Bce - l'......prepararci a ulteriori interruzioni dell'approvvigionamento di gas, anche a un taglio completo dalla Russia'. È l'annuncio drammatico fatto oggi dalla presidente della Commissione europea, Ursula...