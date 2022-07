(Di mercoledì 6 luglio 2022)deldellasono risultatial-19. Lo ha reso noto il club viola con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. Ecco il testo del comunicato: “comunica che, in ottemperanza del Protocollo vigente, idelsono stati sottoposti a test molecolare per la ricerca del Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportface2016 : +++#Fiorentina, quattro giocatori sono risultati positivi al #Covid_19+++ - fcin1908it : UFFICIALE – Fiorentina, quattro giocatori positivi al Covid-19: il comunicato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Quattro componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 - saIva___ : RT @sportface2016: +++#Fiorentina, quattro giocatori sono risultati positivi al #Covid_19+++ - apetrazzuolo : FIORENTINA - Quattro componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 -

L'allenatrice azzurra ha convocato ventitré giocatrici, la Juventus Women che è il club più rappresentato avendo ben nove calciatrici in rosa, segue poi la Roma cone Milan econ ...attaccanti attualmente in rosa danno ampie garanzie alla dirigenza e a Inzaghi, con l'...se si concretizzerà l'addio di Skriniar e tutti gli indizi portano a Milenkovic della. Per ...Il 18 e il 25 agosto la Fiorentina si giocherà l'accesso alla Conference League, traguardo che è anche sfida di ripartenza per una squadra che con Italiano ha stupito tutti.Fino a domenica la prevendita riservata ai vecchi abbonati, curve a 190 euro. Poi le altre fasi di prenotazione. Il posto più caro sarà la Tribuna Vip (3mila euro) ...