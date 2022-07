False patenti nautiche | 4 ordinanze e 70 indagati | ecco i nomi

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – In data odierna, al termine di una articolata e complessa indagine, durata circa otto mesi, la Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Salerno, ha eseguito una ordinanza cautelare a carico di quattro persone, indicate nell’allegato elenco, nonché settanta perquisizioni domiciliari su tutto il territorio nazionale nei confronti, complessivamente, di 70. Secondo quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari, hanno permesso di scoprire plurime condotte delittuose volte al rilascio di brevetti, “acquistate” grazie al pagamento di somme di denaro, senza che i beneficiari sostenessero il relativo esame e pratico, con la complicità di un sottufficiale della Capitaneria di Porto. Le investigazioni, avviate a seguito di alcune anomalie riscontrate nel corso di un’ordinaria verifica interna ...

Milano, 24 giu. " La polizia locale di Milano ha scoperto e bloccato una truffa riguardante il commercio divendute sul web. Il meccanismo, pubblicizzato sui social e su canali Telegram, agiva tramite un finto 'Portale dell'automobilista' e consentiva agli acquirenti di ottenere il documento ...La Polizia locale di Milano ha scoperto e bloccato un commercio sul web diche avveniva tramite un finto 'Portale dell'Automobilista' e veniva pubblicizzato sui social e su canali Telegram gemelli, ora resi non operativi così come il portale. Proprio sui ... Vendevano patenti false su Telegram: scovata banda di truffatori La soffiata di uno studente ha immediatamente insospettito un istruttore di guida: sul sito web schweizfahrschule.com, la patente non solo costava meno che da lui, ma non bisognava nemmeno prendere le ...Durante un servizio notturno, intorno alla mezzanotte, una pattuglia di Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli è stata attirata dalla guida a zig zag di un veicolo che stava percorrendo via Mode ...