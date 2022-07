F1, le gomme Pirelli scelte da Ferrari e Red Bull per il GP d’Austria. Torna la Sprint Race e le strategie varieranno (Di mercoledì 6 luglio 2022) Neanche il tempo di respirare e il Circus della F1 guarda al Red Bull Ring, in Austria, per l’undicesimo round del Mondiale 2022. I temi sono un po’ i soliti: solita sfida Red Bull-Ferrari; Mercedes nel ruolo di guastafeste. A Silverstone le risposte sono state queste, vedremo se anche sulla pista austriaca questo andamento si riproporrà. Per questo round, la Pirelli ha optato per le tre mescole più morbide della gamma: C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. Il motivo l’ha spiegato Mario Isola, responsabile della casa italiana: “L’asfalto del Red Bull Ring offre un grip piuttosto basso in un circuito a bassa severità, permettendoci di portare le gomme più morbide della gamma. Questo a vantaggio dello spettacolo, in una location che in passato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) Neanche il tempo di respirare e il Circus della F1 guarda al RedRing, in Austria, per l’undicesimo round del Mondiale 2022. I temi sono un po’ i soliti: solita sfida Red; Mercedes nel ruolo di guastafeste. A Silverstone le risposte sono state queste, vedremo se anche sulla pista austriaca questo andamento si riproporrà. Per questo round, laha optato per le tre mescole più morbide della gamma: C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. Il motivo l’ha spiegato Mario Isola, responsabile della casa italiana: “L’asfalto del RedRing offre un grip piuttosto basso in un circuito a bassa severità, permettendoci di portare lepiù morbide della gamma. Questo a vantaggio dello spettacolo, in una location che in passato ...

