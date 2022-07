Draghi ad Ankara arruola il "dittatore". Asse con Erdogan per cercare la pace e lanciare l'economia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sorrisi e tè alla menta. Siamo "alleati", va bene, "partner", e "amici" addirittura. Ma è così che funziona, anche con i dittatori bisogna saperci fare Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sorrisi e tè alla menta. Siamo "alleati", va bene, "partner", e "amici" addirittura. Ma è così che funziona, anche con i dittatori bisogna saperci fare

Pubblicità

Palazzo_Chigi : In diretta da Ankara la cerimonia di firma di accordi tra Italia e Turchia e le dichiarazioni congiunte alla stampa… - Palazzo_Chigi : Si è svolto ad Ankara il Terzo Vertice intergovernativo ???????? - AlexBazzaro : Draghi ad Ankara da Erdogan. Ricordo ancora quando mi complimentai in Aula alla Camera con il Premier per aver de… - Charl12714661Mr : RT @gavinjones10: “E sempre dell’opinione che il presidente Erdogan è un dittatore”? Questa era la domanda “ovvia” da fare a Draghi alla co… - phildancefc : RT @gavinjones10: “E sempre dell’opinione che il presidente Erdogan è un dittatore”? Questa era la domanda “ovvia” da fare a Draghi alla co… -