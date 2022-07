Crollo del Morandi, via al maxi-processo. L’ora della verità per i 59 imputati (Di mercoledì 6 luglio 2022) Misure straordinarie del tribunale per l’incredibile folla dei coinvolti. Le parti civili potrebbero essere 600. Pinto: “La giustizia sia rapida” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 6 luglio 2022) Misure straordinarie del tribunale per l’incredibile folla dei coinvolti. Le parti civili potrebbero essere 600. Pinto: “La giustizia sia rapida”

