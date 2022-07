Covid Liguria | i dati del 6 luglio | 2299 nuovi positivi e nessun decesso - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

qn_lanazione : Il bollettino Covid di oggi in Liguria #covid #Liguria - AdriMCMLXI : RT @ASampierdarena: La percentuale di occupazione dei reparti COVID è al 12% (nello stesso periodo dello scorso anno era al 2%). La vecchia… - Michele75681042 : Dichiarazione del governatore della Liguria Toti che vorrebbe avere i dati reali sui ricoveri del covid, visto che… - AndreaStair : RT @ASampierdarena: La percentuale di occupazione dei reparti COVID è al 12% (nello stesso periodo dello scorso anno era al 2%). La vecchia… - Nanoalto : RT @ASampierdarena: La percentuale di occupazione dei reparti COVID è al 12% (nello stesso periodo dello scorso anno era al 2%). La vecchia… -

, i dati del 6 luglio 2022 La I nuovi positivi alsono 2299 su un totale 8950 tamponi analizzati (1609 test molecolari e 7341 test rapidi). Il tasso di positività è del 25,68% , non ...Questo è quanto emerge dai dati del monitoraggio sanitario sulla diffusione del coronavirus- ... 51.499 in Piemonte, 47.651 in Calabria, 38.484 in Abruzzo, 32.278 in Sardegna, 19.837 in, ...Nel bollettino odierno con i dati Covid del flusso Alisa-ministero nella Asl4 sono 50 i nuovi contagi e 16 gli ospedalizzati. In Liguria con 1.609 in più, giungono a 2.506.051 i tamponi molecolari eff ...La Spezia, 6 luglio 2022 - I nuovi positivi al Covid sono 2299 su un totale 8950 tamponi analizzati (1609 test molecolari e 7341 test rapidi). Il tasso di positività è del 25,68%, non si registrano de ...