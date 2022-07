Convocata l’assemblea congressuale provinciale del Psi (Di mercoledì 6 luglio 2022) È Convocata per sabato 9 luglio, alle ore 10, presso il Mediterranea Hotel – Via Generale Clark n. 54 – Salerno, l’assemblea congressuale del Psi della provincia di Salerno per discutere di attualità politica, dei temi della mozione che candida alla guida del partito Enzo Maraio e eleggere i delegati al congresso nazionale che si terrà il 15, 16 e 17 luglio a Roma. All’assemblea provinciale saranno presenti, oltre al segretario nazionale Maraio, a quello provinciale Silvano De Duca i dirigenti del Psi, il consigliere regionale Andrea Volpe; i consiglieri provinciali Pasquale Sorrentino e Alessandro Chiola; quelli comunali, Filomeno Di Popolo, Rino Avella e Tonia Willburger; l’assessore comunale Massimiliano Natella e i nuovi eletti ai consigli comunali della provincia. Maraio cerca la ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 6 luglio 2022) Èper sabato 9 luglio, alle ore 10, presso il Mediterranea Hotel – Via Generale Clark n. 54 – Salerno,del Psi della provincia di Salerno per discutere di attualità politica, dei temi della mozione che candida alla guida del partito Enzo Maraio e eleggere i delegati al congresso nazionale che si terrà il 15, 16 e 17 luglio a Roma. Alsaranno presenti, oltre al segretario nazionale Maraio, a quelloSilvano De Duca i dirigenti del Psi, il consigliere regionale Andrea Volpe; i consiglieri provinciali Pasquale Sorrentino e Alessandro Chiola; quelli comunali, Filomeno Di Popolo, Rino Avella e Tonia Willburger; l’assessore comunale Massimiliano Natella e i nuovi eletti ai consigli comunali della provincia. Maraio cerca la ...

