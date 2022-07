Conte e Draghi, un penultimatum per tirare a campare mentre c'è chi predice: M5s se ne va entro la finanziaria (Di mercoledì 6 luglio 2022) E basta con tutte queste ironie, questi lazzi a getto continuo, il sor Tentenna, i penultimatum, l'avvocato indeciso a tutto, sono arrivati persino a distorcere lo splendido paese del foggiano dove è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 luglio 2022) E basta con tutte queste ironie, questi lazzi a getto continuo, il sor Tentenna, i, l'avvocato indeciso a tutto, sono arrivati persino a distorcere lo splendido paese del foggiano dove è ...

Pubblicità

Linkiesta : Così l’Avvocato del popolo ha elevato le voci sulla sua inadeguatezza al rango di questione internazionale Dopo av… - TgLa7 : #M5s: in Consiglio nazionale prevale scelta di restare al #governo, ma con alcune richieste che verranno presentate… - Giorgiolaporta : Dopo #Draghi che decide se #Conte debba o non debba stare nel #M5S, adesso #Franceschini del #Pd stringe il cappio:… - La7tv : #intanto M5S, le parole di Giuseppe Conte dopo l'incontro con Mario Draghi: 'Abbiamo accumulato un forte disagio po… - bianca_cappa : RT @Gianpa89267191: In pratica #Conte ha chiesto a #Draghi di risolvere una volta per tutte i problemi di Roma, dell’Italia e del mondo. Al… -